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ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKILAN KAMYONETİ ÇALDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

  * Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ümraniye'de sahibinin kontak anahtarını üzerinde bıraktığı kamyonetin çalınması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.  Olay Cumartesi günü saat 11.10 sıralarında Esenşehir mahallesindeki bir işyerinin önünde meydana geldi.Cadde üzerindeki seramik firmasına malzeme yüklü kamyonet ile gelen şoför Mustafa Kemal Güneş seramikleri teslim etmek için işyerinin önünde durdu.

* Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ümraniye'de sahibinin kontak anahtarını üzerinde bıraktığı kamyonetin çalınması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay Cumartesi günü saat 11.10 sıralarında Esenşehir mahallesindeki bir işyerinin önünde meydana geldi.Cadde üzerindeki seramik firmasına malzeme yüklü kamyonet ile gelen şoför Mustafa Kemal Güneş seramikleri teslim etmek için işyerinin önünde durdu. Uzun süre kalmayacağını düşünen Güneş, kamyonetinin kontak anahtarını üzerinde bırakıp, işyeri sahibi ile konuşmaya gitti.

MALZEME YÜKLÜ KAMYONETİ ÇALDI
Bu sırada caddeden yürüyen hırsız kamyonetin camlarının açık olduğunu fark etti. Hırsız iki defa aracın etrafında dolaşarak çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İşyerinin kapısına kadar gelip kontrol eden hırsız kimsenin olmadığın fark etti. Kamyonetin kapısını açıp araca binen hırsız hızla uzaklaştı.

ŞÖFÖR UZUN SÜRE KAMYONETİ ARADI
1 dakika sonra işyeri önüne park ettiği kamyoneti bulamayan şoför Mustafa Kemal Güneş ne yapacağını şaşırdı.Uzun süre işyeri sahibi ile birlikte çevrede kamyoneti aradı, fakat bulamadı.İşyerinin güvenlik kameralarını incelendikten sonra kamyonetin çalındığı anlaşıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA
Güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde hırsız önce kamyonet çevresinde dolaşıyor.Kimsenin olmadığın anlayınca kapıyı açıp içeri giriyor ve kamyoneti çalarak uzaklaşıyor.Görüntülerde aracın şoförü ve işyeri sahibinin aracı çevrede aradıkları görülüyor.
İşyeri sahibi Mahmut Uluçay “Biz burada seramik kesim işi yapıyoruz. Müşterimizin şoförü aracıyla buraya geldi. Hızlı işlem yapacağı için anahtarı almamış. Hırsızın biri önce keşif yaptıktan sonra kamyoneti çalıp kaçtı “ diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Malzeme yüklü kamyonetin görüntüsü
-Hırsızın kamyonetin etrafında dolaşması
-İşyerinin önüne gelmesi
-Kamyonetin içine girmesi
-Kamyoneti çalması
-Şoförün kamyoneti park ettiği yere gelmesi
-İşyeri sahibi ile birlikte kamyoneti araması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İşyeri sahbi Mahmut Uluçay ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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