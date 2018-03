ANALİZ - Afrin'deki başarı, planlı adımların sonucu

Her ne amaçla olursa olsun, PYD’nin sahip olduğu kapasite, gereğinden fazla abartıldı. Özellikle uluslararası medyanın desteğiyle, operasyon sırasında her türlü kara propaganda da yapıldı. Türkiye sivil ölümleri engellemek için elinden geleni yapmış olmasına rağmen, sivil ölümleriyle suçlandı. Son günlerde hastane vurduğu iddiaları bile seslendirildi. Ancak hastanenin çekilmiş görüntüleri, Türkiye tarafından yayınlanınca, bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı. Hastane vurulmamıştı. Bu çıplak gerçeği bile gözardı ederek, Türkiye karşıtı medya kampanyasına devam ettiler.

Hep söylenir. Algının önemli olduğu iddia edilir. Kamu diplomasisi yapmadan başarı elde edilemeyeceği düşünülür. Ancak bu olay bize gösterdi ki, savaşlar imaj çalışması ve propagandayla değil, sahada kazanılıyor. PYD/PKK ve onun uluslararası destekçileri ne tür bir algı operasyonu yaparsa yapsın, Türkiye’yi ne kadar suçlarsa suçlasın, bu sahada elde edilen askeri başarıyı değiştirmiyor. Hatta zerre kadar etkilemediğini bile söylemek lazım. Hakkında yapılan tüm kara propagandaya rağmen Türkiye, askeri başarı kazandığı için kimsenin edecek lafı kalmadı. Eğer bunun aksi olsa ve sahada sorun yaşansaydı, Türkiye’nin imajı her ne olursa olsun zarar görecekti. Reklam, zaferin yerini tutmaz. Uluslararası siyasette imaj çalışması, kaybedenlerin ucuz yöntemidir. Kazanmanın yerini tutmaz.

Tam da bu nedenle Türkiye’nin bir numaralı önceliği askeri başarı oldu. Uluslararası basın her ne yaparsa yapsın iyi kurgulanmış bir askeri strateji, her şeyi tersine çevirebilirdi. Öyle de oldu. Bu operasyonu çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse, çatışmanın bir tarafı her şeyi kitaba uygun yaparken, diğer tarafı her türlü taktik ve operasyonel hatayı yaptı.