ANALİZ - Almanya'da ırkçılık suç değil milliyetçilik suç

Alman devleti ve kamuoyun hem Almanya hem Türkiye’ye bağlılık gösteren ve 'ben ikisiyim' de diyen göçmenleri bir seçim yapmaya zorlamasının rasyonel bir tavır olmadığı ortadadır. Nitekim Özil’inmilli takımı bırakması ve maruz kaldığı tavırları “ırkçı ve ayrımcı” olarak nitelendirmesi, ülkede yaşayan diğer yabancılara da cesaret vererek yani bir ayrımcılık ve ırkçılık tartışması başlattı. Bu bağlamında 'me too (ben de)' hashtagi ile sosyal medyada Almanya'da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı uygulamaları ve gündelik hayata yansımalarını anlatan hikayeler paylaşılmaya başladı. Bu hikayeler incelendiğinde Almanya’da yaşayan göçmenlerin ayrımcılık ve ırkçılık tecrübelerinin birbirine benzediği görülmektedir. Bu da ayrımcılığın Almanya’da tesadüfen yaşanan bireysel olaylar değil, yapısal ve kurumsal kökenleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gündelik hayatta yaşanan haksızlıkların dile getirildiği bu hikayelerde göçmenlerin özellikle erken dönem okul yıllarında maruz kaldığı ayrımcılıklar dikkat çekicidir. Bilhassa öğrencilere ufuk açması ve onları teşvik etmesi gereken öğretmenlerin bir kısmının göçmen kökenli öğrencileri öğrenim konusunda teşvik etmek bir yana kasıtlı olarak engelledikleri görülmekte.

Mannheim Üniversitesi tarafından yapılan bir araştıma, Almanya’da yaşayan Türk ve Müslümanların öğrenim süreçlerinde maruz kaldıkları ayrımcı uygulamaların sadece subjektif bir algı ve bir his değil, aksine bir vakıaya işaret ettiğini gösteriyor. Araştırma kapsamında yapılan bir deney, yabancı isimli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit sayıda hata yapmalarına rağmen, genel değerlendirme sonucunda daha düşük not aldığını ortaya koydu. Pedagojik psikoloji kürsüsü tarafından yaş ortalaması 23 olan 204 pedagoji öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada bir gruptan sekiz yaşındaki "Max" isimli bir çocuğun dilbilgisini ölçmeleri istenirken, diğer öğrencilerden aynı yaştaki 10 "Murat" adlı çocuğun kağıdına not vermeleri talep edildi. İki kağıtta bulunan hata sayısı eşit olmasına rağmen, farazi Türkiye kökenli Murat'ın sınav kağıdına daha düşük not verildiği tespit edildi.

Pek çok yabancının karşılaştığı kurumsal ırkçılığın ne boyutta olduğunu ortaya koyan bu araştırma ve me too etiketiyle paylaşılan ayrımcılık hikayeleri aslında aşırı sağ parti AfD’yi Alman meclisine ve ana muhalefete taşıyan sürecin toplumsal ve kurumsal arka planına işaret ediyor.