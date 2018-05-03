ANALİZ - Avro Bölgesi'nde olumlu hava dağıldı

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avro Bölgesi'nden son gelen veriler ve güven endeksleri, bölgede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde hız kestiğine işaret ederken, uzmanlar bu yavaşlamanın 'geçici mi' yoksa 'döngüsel bir yavaşlamanın başlangıcı mı' olduğunu tartışıyor.

19 Avrupa Birliği ülkesinden oluşan bölge ekonomisinde 2016 yılının sonundan itibaren başlayan toparlanma süreci daha da ilerleyerek yerini 2017’nin sonu itibarıyla ekonomik genişlemeye bırakmıştı.

Ancak yılın başından bu yana gelen ekonomik veri ve göstergeler ekonomik genişlemenin ivme kaybettiğine ilişkin sinyaller verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi. 2017’nin ilk çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi’nde GSYH artışı, yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyrekte, yani 2017 yılının son çeyreğinde, çeyrek bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda da yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti. Böylece büyüme hızı hem çeyrek hem de yıllık bazda azalma kaydetti.