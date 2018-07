ANALİZ - FETÖ’ye Batı Avrupa’dan ilk darbe

Öncelikle halihazırda firari FETÖ’cü Akın İpek’in İngiltere’de devam eden iki farklı mahkeme sürecinin bulunduğunun ifade edilmesi gerekiyor. Bunlardan ilki, Akın İpek’in Londra'da kurduğu Koza Ltd. maden şirketiyle ilgili. Akın İpek’in sahibi olduğu Koza Altın şirketi 31 Mart 2014 tarihinde İngiltere’de 60 milyon pound değerindeki Koza Ltd. şirketini kurmuştu. Her ne kadar maden arama ve çıkarma faaliyetlerini İngiltere’de sürdürmek ve uluslararası platformda söz sahibi olmak gibi amaçlar taşındığı ifade edilse de, Akın İpek’in Türkiye’deki sermayesini İngiltere’ye kaçırma arayışı, bu şirketin kuruluşundaki temel amaçtı.

Bunların yanı sıra İngiliz mahkemesi, ikili yatırım anlaşması kapsamında herhangi bir yatırımın söz konusu olmadığına, mevcut işlemin ulusal düzeyde doğmuş ihtilafa uluslararası nitelik kazandırmaya yönelik muvazaalı (hileli) bir işlem olduğuna hükmetti. Burada özellikle mahkemenin “ulusal düzeydeki ihtilaflara uluslararası nitelik kazandırmaya yönelik” ifadesi önemli. Zira başta Akın İpek olmak üzere firari tüm FETÖ’cüler, stratejik bir hamle olarak, Koza Ltd. davasının bazı usulsüzlüklerin ve hilelerin değil, Türkiye’de yaşanan siyasi olayların doğrudan bir neticesi olduğu algısına gerçeklik kazandırmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Söz konusu strateji Akın İpek’in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan da anlaşılıyor. İpek kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Koza Ltd. davasını şöyle izah ediyor: “Koza Altın benim inşa ettiğim ve sahibi olduğum bir gemidir. 2015 yılında korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanlar İngiltere’ye geldi ve geminin sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Gemide gasp ettikleri paralar ile avukat tutup buradaki botumu da ele geçirmeye çalışıyorlar. Dava bu”. İpek bu ifadelerle, yaptığı usulsüzlükleri ve hileleri gizleyerek, Türkiye’yi mevcut davada tek suçlu konumuna yerleştirmeye çalışıyor.

Türkiye’de yaşanan gelişmelerin ve FETÖ ile mücadelenin sertleşmesinin akabinde Akın İpek, 2 poundluk sermaye artırımı yaparak, hileli bir şekilde Koza Ltd. üzerinde imtiyazlı hisse senedi çıkardı ve şirketin sahibi Koza Altın İşletmeleri A.Ş. iken şirketin kontrolünü ele geçirdi. Fakat SPK tarafından yapılan incelemelerde usulsüzlük ortaya çıkarılarak dava süreci başlatıldı. Açılan davada mahkeme Aralık 2017’de Koza Ltd. Şirketi hakkında ihtiyati tedbir kararı verdi ve şirketin hiçbir fonunun hiçbir işleme konulamayacağına hükmetti.

Her ne kadar başta Akın İpek olmak üzere İngiltere’deki firari FETÖ militanları iade davalarında suç ve delil olmadığını, birçok eksiklikler olduğunu iddia etseler de, Londra mahkemesi Ankara’nın iade talebini İngiliz kanunlarına uygun buldu ve Eylül ayında yapılacak 4 günlük duruşmayla Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı. Bununla birlikte, Akın İpek her ne kadar mahkemeye gelerek 50 bin pound kefaretle serbest kalsa da, mahkeme İpek’in pasaportunu İngiliz makamlarına teslim etmesi, cep telefonunun 24 saat açık olması, iş seyahatleri dahil olmak üzere Londra’dan ayrılmaması ve evinden başka yerde geceyi geçirmemesi gibi, İpek’in kaçmamasına yönelik, kamuoyunda çok ses getiren birtakım tedbirler aldı. Mahkemenin açıkladığı bu tedbirlere uymaması durumunda Akın İpek’in tutuklanacağı ve tüm mal varlığına el konulacağı ifade ediliyor.

Londra’da görülen Koza Ltd. davası her ne kadar küçük bir mahkeme salonunda cereyan ediyor olsa da, uluslararası topluma ve Avrupa ülkelerine vermiş olduğu mesaj son derece büyük. Öyle ki Koza Ltd. davasında ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin ve hilelerin, FETÖ’nün gerçek yüzünün uluslararası topluma gösterilmesi konusundaki katkısı yadsınamayacak kadar önemli. Mahkeme özellikle, Avrupa’daki kimi kesimlerce eğitim faaliyetlerine yönelen ve barışçıl bir sivil toplum örgütü olarak görülen FETÖ’nün ve militanlarının, söz konusu çıkar ve para olduğunda, yasalara saygı göstermeyerek nasıl illegal yollara tevessül edebileceklerini de net bir şekilde gözler önüne seriyor. Zira İngiliz mahkeme heyetinin verdiği kararlar da Akın İpek’in İngiltere’de saygın bir iş adamı olarak değil, Türkiye ile her fırsatta hesaplaşmaya çalışan bir militan olarak görülmeye başlandığının işaretlerini veriyor. Zira davada birçok kez İpek aleyhine karar verildi ve şirket bünyesinde ortaya çıkarılan usulsüzlükler ve hileler İpek’e ve mensubu olduğu örgüte yönelik olumsuz kanaatlerin artmasına sebep oldu. Koza Ltd. davasıyla oluşmaya başlayan söz konusu olumsuz kanaatlerin ve algının iade davasını da etkilemesi ve şekillendirmesi kaçınılmaz. Eylül ayında görülecek 4 günlük duruşmalarla karara bağlanacak olan iade davasında, bu algı ve kanaatlerin İngiliz mahkemesinin Türkiye’nin tezlerine benzer bir tutum ortaya koymasına yol açması mümkün.