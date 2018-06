ANALİZ – Sosyal medyada ebeveynlik ve çocuk fotoğrafları paylaşımı

Son birkaç aydır İngiltere’de Mumsnet isimli sitede, ‘blogger’ ebeveynler ve -hüsnütabir ile- “influencer” olarak adlandırılan reklamcıların şeffaflığı eleştirilerin hedefi oldu. Ağırlıklı olarak sponsorlu paylaşımlar ve reklam içeriklerine yönelik eleştirilerin yanı sıra çocuk istismarına davetiye çıkardıkları dile getirildi. Yine geçtiğimiz haftalarda, 500 bine yakın takipçisi bulunan “Dört Kız Annesi” isimli Instagram hesabının sahibi Clemmie Hooper herhangi bir açıklama yapmaksızın hesabını sildi. Zira çocuklarını reklam malzemesi yaparak para kazandığı iddiaları üzerine Hooper’ın hesabındaki paylaşımlar çok sayıda uygunsuz yoruma maruz kaldı. Buna karşılık, eşi Simon Hooper’ın “Kızların Babası” isimli Instagram hesabı yaklaşık 845 bin takipçisiyle, neredeyse her seferinde en azından bir veya birkaç kızının boy gösterdiği paylaşımlarına dolu dizgin devam ediyor. Dahası, çiftin popülerlik ve maddi kazanç uğruna çocuklarına ilişkin kınanan paylaşımları maalesef münferit bir vaka değil.

Sosyal medyanın adeta hayatın bir gerçeği haline geldiği ve bazı kazanımları göz önünde bulundurulursa, ebeveynlerin sosyal medyayı tamamen bırakmalarını beklemek pek muhtemel görünmüyor. Özellikle desteğe ve anlaşılmaya ihtiyaç duyan genç anneler için sosyal medya cankurtaran işlevi görüyor. Yoğun iş temposuyla ve yalnızlaştırıcı bir ortamda çocuklarını büyüten anneler için çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak diğer yetişkinlerle bir iletişim aracına dönüşüyor. Ancak bu süreçte ebeveynlerin, paylaştıkları fotoğrafların çocuklar üzerinde bırakacağı muhtemel olumsuz etkileri de hesaba katmaları gerekiyor. Gerçekten ilerleyen yıllarda çocuklar paylaşılan içeriklerden dolayı utanç, endişe ve rahatsızlık duyabiliyor. Kaldı ki fotoğraflarının herkesin erişiminde olmasından hoşnut olmayan her çocuk ebeveynine karşı gelerek bu duruma itiraz edemiyor. Dolayısıyla rıza alınmaksızın paylaşılan içerikler sebebiyle ebeveynler çocuklarıyla olan ilişkilerini zedeleyebiliyor.

- Dijital ayak izleri

Çocuklarını reklam malzemesi yaparak ünlü olmaya çalışan ebeveynlerin artan sayısı karşısında, çocuklar nezdinde oluşturulan dijital ayak izlerinin uzun vadeli etkilerinin göz önünde bulundurulması önem arz ediyor. Gerçekten blogger ebeveynlerle yapılan görüşmelerde, giderek bu durumun bilincine vardıkları ve çocuklarını dijital ortamda sadece olumlu yönleriyle ön plana çıkarmaya gayret ettikleri görülüyor. Kuşkusuz ki bu tutum da kendilerini gerçek benlikle örtüşmeyen bir ideal benlik yaşamaya zorunlu hisseden çocuklar yaratacağı ölçüde yanlış.

Henüz yürümeye başlayan çocuklarını bebek bezi markasının reklam yüzü yapmak gibi maddi kaygıları bulunmaksızın dijital ortamda çocuklarına ilişkin paylaşım yapan ebeveynlerin ise rıza hususunda temkinli olmaları gerekiyor. Yakın arkadaşlar ve aile üyelerinden farklı olarak çocukların fotoğraflarını herkesin erişimine açık siteler veya hesaplar üzerinden paylaşmak, mahremiyet ihlallerine sebep olabiliyor.

Çoğu ebeveynin normal şartlar altında çocuklarının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağı kabul edilebilir. Ancak dijital ortam, ebeveynlerin teyakkuzda olmalarını gerektiren başka riskler de barındırıyor. Örneğin; çocukların fotoğraflarını paylaşırken nerede oldukları bilgisini herkesin erişimine açan konum etiketleme özelliğinin kapatılması ve paylaşım yapılan sosyal medya platformlarının gizlilik ayarlarının değiştirilmesi önem arz ediyor. Buna karşılık, çocukların fiziksel ortamda fotoğraflarının çekilmesi mümkün olduğu gibi dijital ortamda paylaşılan fotoğraflarının ekran görüntülerinin alınması riski de her zaman bulunuyor. Dolayısıyla her an gelişen, değişen, evrilen kurallarıyla adeta bir gayya kuyusu olan dijital dünyanın içine doğmuş olan çocuklara küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerin rehberlik etmeleri; fotoğrafların içeriği ve hangi dijital ortamda paylaşıldığına dikkat etmeleri kritik önem taşıyor.

[İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Yıldız Sekban Türkmen, kişisel verilerin korunması alanında çalışmalarını sürdürmektedir]