ANALİZ - Yalanlar, kuyruklu yalanlar ve istatistikler

İSTANBUL (AA) -İHSAN GÜRSOY- Son günlerde gerek konvansiyonel gerekse sosyal medyada dikkat çeken bir istatistik yağmuru var. Hemen her konuda, birbirinden bağımsız birçok kurum ve kuruluşun yayımladığı istatistik sonuçları, son sürat Türk kamuoyunun gündemine taşınıyor ve haklı olarak da onu meşgul ediyor. Sayılara baktığımızda, meşgul etmemesi de imkansız görünüyor.

Yukarıda bahse konu edilen ve anmaya gerek duymadığımız hemen bütün istatistiklerde göze çarpan bir ayrıntı dikkatimizi çekiyor: Konu ne olursa olsun, her olumsuz istatistikte, yüzlerce ülke arasından sadece beş, on ülke dahi özet olarak gösterildiğinde, Türkiye’ye mutlaka yer veriliyor. Olumlularda ise Türkiye adına pek rastlanmıyor.

Araştırmacılara ya da yayıncılarına bu sonuçların gerçekle örtüşmediğini söylemeye kalktığımızda, kuvvetle muhtemeldir ki bizi, araştırmalarının bilimsel ve nesnel olduğuna, filanca metotları uyguladıklarına, falanca örneklem grubunu baz aldıklarına, feşmekân verileri yorumladıklarına ikna edecek kanıtlar sıralayacaklardır. Ama sonuç değişmiyor: Bu rakamlardaki Türkiye ile gerçek Türkiye arasında, hiçbir izahla kapanamayacak büyüklükte bir fark var.

O halde sözünün devamına bakalım: “Rakamlar yalan söylemez fakat yalancılar rakam söyler!”

- İstatistik ve gerçeklik

İstatistik nesnel dayanaklara ve metotlara sahip bir disiplin olsa da, onun nasıl sunulduğu ve kullanıldığıyla ilgili tartışmalar hiç eksik olmadı. Onun bilimle ilişkisini, şimdilerde kime ait olduğunu hatırlamadığımız anonim bir deyiş şöyle tarif ediyor: “Bilim için istatistik, bir sarhoş için sokak lambası gibidir; aydınlatmada değil dayanıp destek almada kullanılır.”

Ele alınan, irdelenen örnekler ve başvurulan kavramsal çerçeve bugün için güncelliğini yitirmiş olsa da 1954’te yayımlanan How to Lie with Statistics (İstatistik ile Nasıl Yalan Söylenir) adlı kitabın, üstünden geçen 50 yıldan uzun zamana rağmen, istatistiğe dair yazılan diğer bütün metinlerden daha fazla rağbet görmüş olması, bu "bilim" dalının yalana alet edilebileceğine dair kuşkuların başından beri hissedildiğini gösteriyor. Bütünüyle ekonomik parametreler ve rakamsal dökümler çerçevesinde derlenen verilerin dahi belirli bir amaç doğrultusunda kurgulanabildiği bir vaka iken, sosyal doku, toplumsal gelişim ve kalkınma gibi, çok-boyutlu ve çok-odaklı yaklaşımları elzem kılan olguların birer istatistik veriye dönüştüğünde ne denli tanınmaz hale geldiği, gelebildiği ortadadır.