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Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu.

Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları uçurdu. Muz seraları da fırtına da hasar gördü. Fırtına, Antalya-Mersin karayolu üzerindeki muz ağacı heykelini de devrildi. Yıkılan demir heykelin, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamir ederek yeniden yerine dikeceği öğrenildi.

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Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurduAnamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

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