Anamur'da orman yangını

MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında 35 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Yangın, Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle muz seraları, zeytinlik alan ve narenciye bahçeleri ile ormanlık alana sıçradı. Mithat Afacan'a ait ahırdaki küçükbaş hayvanlar da son anda kurtarıldı.
13 arazöz, 1 helikopter, 55 itfaiye eri ve 2 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, toplam 35 dönümlük tarım alanının yangından zarar gördüğü bildirildi.
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