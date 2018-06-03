Okul öncesi öğretmeni ve proje koordinatörü Halide Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji bağımlılığının küçük yaşlarda başladığını, anaokulu çağındaki çocukların tablet, akıllı telefon gibi cihazlarda uzun süre zaman geçirdiğini belirterek, bunun çocuk üzerinde zararlara neden olabileceğini söyledi.

Anaokulu öğrencileri, teknoloji bağımlılığı ve zararları konusunda farkındalık oluşturarak teknolojinin doğru kullanıldığında faydalı olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Karakterlerin seslendirmesini de yapan minikler, büyüklerden aldıkları destekle yine teknolojiyi kullanıp hikayelerini çizgi filme dönüştürdü.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmirli anaokulu öğrencileri, teknolojinin faydalı bir şekilde kullanabileceğini göstermek amacıyla kendi çizgi filmini yaptı.

Bu duruma karşı okulda seminer düzenleyerek velileri bilgilendirdiklerini aktaran Ersoy, çocukların teknolojiden soyutlanamayacaklarını ancak onu doğru şekilde kullanabilmelerinin sağlanabileceğini kaydetti.

Projenin çocukların teknoloji bağımlılığını engellemek, teknoloji kullanımını olumlu hale getirmek için ortaya çıktığını vurgulayan Ersoy, şunları dile getirdi:

"Sınıfta neler yapabileceğimizi konuştuk. Çok iyi bildikleri parmak oyununu çizgi filme dönüştürmeye karar verdiler. Senaryosunu yazdılar. Senaryoda 3 karakter var. Adlarını da kendileri koydu, Pekmez dede, torunu Zeynep ve gözlük. Senaryo Pekmez dedenin bir sabah uyandıktan sonra gözlüğünü bulamaması ve torunun onu aramasını içeriyor."

Senaryo belirlendikten sonra çocukların karakterleri çizdiğini, sınıftaki oylama ile hangi çizimlerin filmde kullanılacağının belirlendiğini anlatan Ersoy, sahneye göre dekor hazırladıklarını ifade etti.

Ersoy, teknolojiden faydalanan çocukların karakterlerin diyaloglarını cep telefonlarına kaydettiğini belirterek, üniversite öğrencilerinin desteğiyle film haline getirdiklerini söyledi.