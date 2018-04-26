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Anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:54 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki, Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu'nda dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerin 70'i ile 2 öğretmen zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki, Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu'nda dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerin 70'i ile 2 öğretmen zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme belirtisine rastlanan 32 öğrenci ile 2 öğretmen tedaviye alındı. Diğer 38 öğrenci ile okulun hastaneye başvurmayan 10 öğrencisi de tedbir amacıyla çağrılarak müşahede altına alındı.
80 öğrencisi bulunan ÇEVAK Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, dün kermes düzenlendi. Kermes için öğrenci velileri de okula gelir sağlamak için evlerinde yaptıkları ürünleri satılması için okula getirdi. Velilerden bazıları da kermeste satılması için tavuklu pilav getirdi. Ancak, tavuklu pilavı kermeste satılmayan kalanı iddiaya göre bugün öğleyin öğrencilere dağıtıldı. Okul çıkışında evlerine giden öğrencilerde ishal, kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. 70 öğrenci aileleri tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye getirilen öğrencilerden 32'sinde zehirlenme bulgularına rastlanarak serum tedavisi yapıldı. 38 öğrenci ise doktorlar tarafından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Okulun diğer 10 öğrencisi de tedbir amacıyla hastaneye çağrıldı. Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemekten numune alınarak soruşturma kapsamında analiz için laboratuvara gönderildi. Çocuklarla birlikte yemekten yiyen 2 öğretmen de kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendiAnaokulu öğrencileri yemekten zehirlendiAnaokulu öğrencileri yemekten zehirlendiAnaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

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