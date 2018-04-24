Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bazı ana okulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret etti.
Ziyarete Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu, Haymeana Anakolu, Bozüyük Anaokulu, Ulu Camii Diyanet Anaokulu, Halime Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, makamında ziyaret edilerek Emniyet Müdürlüğünün birimleri gezildi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Güner, ana okulu öğrencilerine ikramlarda bulundu. Minik öğrenciler daha sonra görevli polis memurlarının çalıştığı büroları gezerek polis amcalarının çalışmalarını yerinde gördüler. Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekinilmesi ile sona erdi.
İC-Y)
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