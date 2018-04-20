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Anaokulu öğrencilerine Hayvan Sevgisi eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi “Sen de Bir Pati Sev” ekibi, 23 Nisan öncesi Hayme Hatun Anaokulunda 4-5 yaş gurubundaki 60 öğrenciye eğitim verdi.Eğitimci-Yazar Gülseren Şenyüzlü’nün de katıldığı eğitimde; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi veteriner hekimi Cem Köse, küpesi olan köpek ne anlama geliyor, yaklaşmamamız gereken hayvanlar, saldırgan köpek gördüğümüzde nasıl davranmalıyız konusunda bilgi verdi.

Anaokulu öğrencilerine Hayvan Sevgisi eğitimi verildi

Tepebaşı Belediyesi “Sen de Bir Pati Sev” ekibi, 23 Nisan öncesi Hayme Hatun Anaokulunda 4-5 yaş gurubundaki 60 öğrenciye eğitim verdi.
Eğitimci-Yazar Gülseren Şenyüzlü’nün de katıldığı eğitimde; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi veteriner hekimi Cem Köse, küpesi olan köpek ne anlama geliyor, yaklaşmamamız gereken hayvanlar, saldırgan köpek gördüğümüzde nasıl davranmalıyız konusunda bilgi verdi. Konu anlatılırken hayvan kostümü içinde Selma Ebru Kaya, Elif Çiftçi ve Canan Aktaş’ın doğaçlama canlandırmaları eğitimi etkili ve eğlenceli hale getirdi. Daha sonra en önemli konulardan olan sahiplenmenin sorumluluk gerektirdiğini, hayvanların da insanlar gibi duygularının olduğunu ve sahiplendiğimiz hayvanı canımız sıkılınca bırakmamamız gerektiği slaytlar eşliğinde anlattı. Çocuk bayramı coşkusunu yaşatmak için de 2 öğrenci şiir okudu ve çocuk şarkıları söylendi.

"Eğlenceli ve öğretici bir eğitim verdiler"
Okul Müdürü Ayşe Gürbüz ise, çocuklara verilen eğitimin öneminden bahsetti. Okulda sık sık eğitimlerin verildiğini anlatan Gürbüz, "75.Yıl Mahallesinde okul öncesi tek kurumuz. Bu nedenle okulumuza ilgi çok büyük. Tepebaşı Belediyesi’nin çevre bilincini arttırmaya yönelik sürdürdüğü Eko-Okullar projesini yürüten kurum olarak doğaya, hayvanlara karşı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Küçük yaşta bu bilincin kazandırılması çok önemli ve bu konuyla ilgili pek çok etkinlik yaptık. Çocuklarla birlikte kuşların kış günlerinde aç kalmamaları için hazırladığımız kuş yemliklerini ağaçların dallarına astık. Okul bahçesine gelen sahipsiz köpekler için de beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günlük eğitimlerimizde de sık sık hayvan hakları, sorumluluk konulu eğitimler vermekteyiz. Eko-Okullar projesi kapsamında 2 yılda bir farklı konu belirleniyor. Bu kapsamda bugün ’Sen de Bir Pati Sev Ekibi’ doğaçlama tiyatro yoluyla, canlandırarak sokak
hayvanlarına nasıl yaklaşmaları gerektiği, onları sahiplenmenin sorumluluk gerektiği konusunda çok eğlenceli ve öğretici bir eğitim verdiler" dedi.
Eğitimin sonunda çocuklar doğal yaşam merkezinden getirilen köpek ve tavşana dokunarak canlı canlı hayvan sevgisini tanıdılar. Eğitime katılan çocuklara Tepebaşı Belediyesi imzalı teşekkür belgesi verildikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Anaokulu öğrencilerine Hayvan Sevgisi eğitimi verildi

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