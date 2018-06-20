Anaokulunda çocuklara kötü muamele iddiasına dava

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, okulun sahibi ve öğretmenlik yapan G.M. hakkında "kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşları 3 ila 6 arasında değişen 30 çocuk mağdur sıfatıyla, bu çocukların aileleri de müşteki olarak yer aldı. Şüpheli G.M'nin bu anaokulunun kurucusu olduğu aktarılan iddianamede, müştekilerin çocuklarının da bu okulun öğrencileri olduğu belirtildi. Mağdur çocuklardan R.M.A'nın okul sahibi ve aynı zamanda öğretmenlik yapan G.M'nin kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini annesi Z.A'ya söylediği belirtilen iddianamede, müştekinin bu durumu öğrendikten sonra hem iş ihtiyacı hem de çocuğunun gözünün önünde olması için okula başvurarak 2017 yılının eylül ayında işe başladığı aktarıldı. İddianamede, müşteki Z.A'nın okulda çalışırken öğretmen olan G.M'nin çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu ve yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu cep telefonu ile kayıt altına alarak, çektiği videoları sosyal medya hesabı açmak suretiyle diğer velilere gönderdiği, bu şekilde velilerin de bilgi sahibi olduğunu belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Müştekiler tarafından verilen görüntü, fotoğraf ve seslerin incelemesinde şüpheli G.M'nin ders sırasında mağdurlara karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu belirtilen iddianamede, şüphelinin boyama yaptırdığı sırada mağdur Ç.M.A'nın eline "çabuk çabuk" diyerek 2 kez vurduğu, yine mağdur D.H.C'ye de "önüne bak" diyerek tokat attığı ve elini sıkıp bağırarak boyama yapması konusunda talimatlar verdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli G.M'nin kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği, mağdur Ç.MA'yı yanına çağırıp bağırarak kirlettiği yerleri silmesi için zorladığı ve uzun süre ağlamasına neden olduğunun belirlendiği vurgulandı. Müşteki K.Ç'nin oğlu olan V.A.Ç'nin de şüpheli tarafından çocuklarının dövüldüğünü ve iğne yapılmakla korkutulduğunu söylediği aktarılan iddianamede, müşteki Ş.E'nin de oğlu olan B.E'nin sürekli el tırnaklarıyla oynaması, altını ıslatması ve bir şey olduğunda "G'ye söyleme baba" demesinden şüphelendiğini aktardığı ifade edildi.