Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Tuzla'da bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okulun kurucusu ve öğretmeni Güler M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu Güler M. hakkında, “Zincirleme şekilde kötü muamelede bulunmak" suçundan 1 yıl 3 aydan, 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede okulda eğitim gören 3 ve 6 yaşlarında 30 öğrenci mağdur, bu öğrencilerin aileleri de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede müştekilerden Zeynep Atasever'in oğlu R. M. A.'nın şüpheli Güler M.'nin kurucusu olduğu ve öğretmenliğini yaptığı anaokuluna gittiği belirtildi. R.M.A.'nın okulda kendilerine kötü muamelede bulunduğuna yönelik annesine şikayette bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Zeynep Atasever'in hem iş ihtiyacını gidermek hem de çocuğunun gözünün önünde olması amacıyla okulda işe girdiği belirtildi.

İŞE GİRDİ KÖTÜ MUAMELEYİ BELGELEDİ



Zeynep Atasever'in Eylül 2017 tarihinde şüpheli Güler M. tarafından işletilen okulda işe girdiği belirtilen iddianamede, Atasever'in kız ve erkek öğrencilerin birlikte yarı çıplak vaziyette tuvalete konulduğuna şahit olduğu ancak cep telefonunun yasak olması nedeniyle ilk etapta bunu kayıt altına alamadığı belirtildi. Atasever'in Ocak 2018 tarihinde bu durumu cep telefonu ile kayıt altına aldığı, videoyu diğer verilere gönderdiği bilgisine yer verilen iddianamede, diğer velilerin çocuklarına kötü muamele yapıldığını bu şekilde öğrendiği ifade edildi.