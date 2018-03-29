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Anasınıfı öğrencileri 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri, Müdür Yardımcısı Ersin Özkaya ve okul öncesi öğretmeni Emine Erol başkanlığında Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan 15 Temmuz Şehitlik Anıtını ziyaret ederek, şehitler için dua ettiler.Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki Haydar Çankaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Ersin Özkaya ile okul öncesi öğretmeni Emine Erol, 13 ana sınıfı öğrencisinin yanı sıra öğrenci velileriyle birlikte 2016 yılında Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Şehitliği’nde 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla hizmete kazandırılan 15 Temmuz Şehitlik Anıtını ziyaret ettiler.Nevşehir Şehitliğindeki Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan Nevşehirlilerin isimlerinde bulunduğu anıtı ve bölücü terör örgütleriyle girişilen çatışmalarda şehit olan Nevşehirli şehit Mehmetçikler ve polisler için de oluşturulan anıt mezarları da ziyaret eden minik öğrenciler, Şehitlik Anıtı ziyaretinin ardından şehitler için öğretmenleri ve velileriyle birlikte dua ettiler.

Anasınıfı öğrencileri 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti

Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri, Müdür Yardımcısı Ersin Özkaya ve okul öncesi öğretmeni Emine Erol başkanlığında Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan 15 Temmuz Şehitlik Anıtını ziyaret ederek, şehitler için dua ettiler.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki Haydar Çankaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Ersin Özkaya ile okul öncesi öğretmeni Emine Erol, 13 ana sınıfı öğrencisinin yanı sıra öğrenci velileriyle birlikte 2016 yılında Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Şehitliği’nde 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla hizmete kazandırılan 15 Temmuz Şehitlik Anıtını ziyaret ettiler.
Nevşehir Şehitliğindeki Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan Nevşehirlilerin isimlerinde bulunduğu anıtı ve bölücü terör örgütleriyle girişilen çatışmalarda şehit olan Nevşehirli şehit Mehmetçikler ve polisler için de oluşturulan anıt mezarları da ziyaret eden minik öğrenciler, Şehitlik Anıtı ziyaretinin ardından şehitler için öğretmenleri ve velileriyle birlikte dua ettiler.

Anasınıfı öğrencileri 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti

Anasınıfı öğrencileri 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti

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