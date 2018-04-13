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Anasınıfı öğrencilerinden Mehmetçiğe moral mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla yaptıkları resim ve yazdırdıkları mektupları, Afrin'e gönderilmek üzere postaya verdi.

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla yaptıkları resim ve yazdırdıkları mektupları, Afrin'e gönderilmek üzere postaya verdi. Ortaca'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun anasınıfı öğretmeni Mine Serdar öncülüğünde öğrenciler, 20 resim ve mektuplar ile içinde çorap bulunan bir koli hazırladı. Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında minik öğrencilerin yaptığı resimler ile anne ve babalarına yazdırdıkları mektuplar, postaneden Mehmetçiklere gönderildi. Minik öğrencilerden Bera Aydın, "Askerlerimiz hiç ölmesin istiyorum. Onlara şunu yazdım: Adım Berra Aydın. Ben sizleri çok seviyorum. Hiçbir askerimizin ölmesini istemiyorum. Siz asker ağabeylerimize de sağlık ve başarılar diliyorum" dedi. Atatürk İlkokulu Müdürü İbrahim Kaplan ise "Çocuklarımız 1 haftadır mektupları hazırladılar. Afrin'deki askerlerimize resimler yaptılar. Oradaki askerlerimize moral olması için yaptılar. Umarım mektuplarımız ve resimlerimiz yerine ulaşır, onlara moral olur. Biz askerlerimizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olsunlar, onlara minnettarız" diye konuştu.

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