Anastasiadis'e muhalefet tepkisi: Bizi çatışmaya sürüklüyorsun

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Yönetimi'nin, Akdeniz'deki doğalgazın Avrupa'ya taşınması konusunda İsrail ile işbirliği yapması, ülkeyi karıştırdı.
Rum ana muhalefet partisi AKEL, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in İsrail ile ittifak kurarak, Güney Kıbrıs'ı tehlikeli çatışmalara sürüklediğini savundu.
AKEL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran ile yaşadığı gerginliğe atıfta bulunularak, açıklamada, Anastasiadis’in Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesinde, İsrail’in İran aleyhindeki saldırgan çizgisinden farklı davranmamayı tercih ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Böylelikle Güney Kıbrıs, halkın ve ülkenin dış ilişkilerinin çıkarına hiçbir şekilde hizmet etmeyecek tehlikeli çatışmalara alet edildi" denildi. Muhalefet partisi EDEK ise zirveden memnun olduğunu açıkladı.
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