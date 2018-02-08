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Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 129 milletvekili tarafından 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Başvuruda, söz konusu kanunun 1'inci maddesiyle 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na eklenen ek 2'nci maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile ikinci cümlesinde yer alan "müsteşarlıkça uygun görülen" ibaresinin ve beşinci fıkrasının dokuzuncu cümlesi ile 2'nci maddesiyle kanuna eklenen geçici 2'inci maddenin Anayasanın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu bazı maddelerin 5770 sayılı Kanun'un ilgili maddeleriyle değiştirildiğinden, söz konusu cümlelere ilişkin iptal talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına, diğer maddelerin de Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar vererek iptal taleplerinin reddine hükmetti.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

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Anayasa Mahkemesi Bireysel Emeklilik CHP Resmi Gazete

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