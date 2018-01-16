Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 117 milletvekili tarafından 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.
Başvuruda, söz konusu kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi ile 14. maddesiyle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesine eklenen dördüncü fıkra ve 43. maddesinin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve kanunun 9. maddesi ile değiştirilen başvuru konusu bendin dışında kalan diğer dava konusu kuralların yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.
Anayasa Mahkemesi kararında, kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendi (aa) alt bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serdar Özgüldür, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla; diğer maddelerdeki bölümlere ilişkin aykırılık ve iptal taleplerinin reddine ise oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.
Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.
(AA)
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