HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 04:59 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, CHP milletvekillerinin "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10'uncu maddesiyle, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 29'uncu maddesine eklenen bir fıkranın iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10'uncu maddesiyle, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 29'uncu maddesine eklenen 14'üncü fıkranın iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile birlikte 124 milletvekili tarafından "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "3213 sayılı Maden Kanunu" ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Kararda, 7020 sayılı Kanun'la 3213 sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerle belirli maden sahalarında maden bölgesi ilan edilmesi ve bunun tabii sonucu olarak ortaya çıkan bir takım zaruri iş ve işlemlerin düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu başvuruda, maden bölgesi ilan edilmesi ve maden bölgeleri ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemler, maden komisyonu oluşturulması ve çalışma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin bütün hususlarda düzenleme yapma yetkisinin sınırları belirsiz bir şekilde Bakanlığa verilmesinin belirlilik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca Kanun'la düzenlenmesi gereken konularda genel hususlar belirlenmeden düzenleme yapma yetkisinin yürütme organına verilmesinin yasama yetkisinin devri anlamına geldiği belirtilerek, Anayasa'nın 2'nci ve 7'nci maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerinin ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddesi ile fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu madde ve fıkraya ilişkin yürürlüğün durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesiTSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi
Beyoğlu'nda kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralıBeyoğlu'nda kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi CHP Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

Çavuşoğlu ile Pompeo, Menbiç için yol haritasını onayladı

Çavuşoğlu ile Pompeo, Menbiç için yol haritasını onayladı

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.