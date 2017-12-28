Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık suçundan yayınevinin müdürü ve ortağı olan başvurucu ile kitabı tercüme eden hakkında kamu davası açtı.

Kurul, kitaptaki yazıların halkın ar ve haya duygularını incittiğini, cinsi arzuları tahrik ve istismar edecek nitelikte genel ahlaka aykırı olduğu görüşünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, incelemeye aldığı kitabın bazı bölümlerinde detaylı biçimde eş cinsel ilişkilere yer verildiğini, çocukların korunması için bir uyarının yer almadığını değerlendirerek, kitabı görüş alınmak üzere Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Başkanlığına gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, basımını yaptığı ABD'li yazarın kitabının müstehcen içerikli olduğu iddiasıyla yargılanan ve kanun gereği hakkındaki kovuşturmanın ertelenmesine karar verilen başvurucunun, ifade, bilim ve sanat ile basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sırasında biri ceza hukuku öğretim üyesi, ikisi İngiliz dili ve edebiyatı öğretim üyesi olmak üzere üç kişiden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, romanın edebiyat eseri özelliği taşıdığını ve bu nedenle genel hukuka uygunluk kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, kovuşturmanın ertelenmesine ve başvurucu hakkında üç yıl denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

Başvurucunun kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 14. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti olmadığı gerekçesiyle dosyanın iadesine karar verdi. Bunun üzerine başvurucunun yaptığı itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.

Kitabı basan yayınevinin ortağı ve müdürü başvurucu, daha sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla ifade, bilim ve sanat ile basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

Başvurucuya 3 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştıran Yüksek Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması yönünde de hüküm tayin etti.