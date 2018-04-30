Anayasa Mahkemesine 182 bin bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesine, bu yılın ilk üç ayında 8 bin 853 bireysel başvuru daha yapıldı. Mahkemeye, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 182 bin 332'ye çıktı.
Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, bu yılın Ocak-Şubat ve Mart aylarına ilişkin başvurularla ilgili istatistikler yayımlandı.
Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) ihlal davalarının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012'de hayata geçirilen bireysel başvuru hakkı kapsamında Mahkemeye 182 bin 332 başvuru yapıldı.
Uygulamanın başladığı 2012'de bin 342 başvuru yapılırken, yıllar içerisinde başvuru sayısında artış yaşandı. Başvuru yapanların sayısı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.
Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru 80 bin 756 başvuru ile 2016'da gerçekleşti. Bu rakam 2017'de 40 bin 530'a geriledi.
Bu yılın ilk üç ayında ise 8 bin 853 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesine başvuruların alınmaya başlandığı 23 Eylül 2012'den bu yana 182 bin 332 başvuru geldi.
Başvuruların 143 bin 711'i karara bağlanırken, mahkemede karar bekleyen 38 bin 621 dosya bulunuyor.
Anayasa Mahkemesindeki bireysel başvuruların 168 bin 807'si adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle yapıldı. 35 bin 280 başvuruyla mülkiyet hakkının ihlali gerekçesi ikinci sırada yer aldı. Diğer başvurular, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması, ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı ve diğer hakların ihlali gerekçesiyle yapıldı.
Karara bağlanan başvuruların yüzde 82'si, yani 118 bin 174'ü kabul edilemez bulunurken, yalnızca yüzde ikisinde, yani 2 bin 629 başvuru hakkında ihlal kararı verildi.
Bir başvuruda bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği kararı verildiği göz önüne alındığında, kararların yüzde 77'sini adil yargılanma hakkının ihlali oluşturdu. Bunu, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlal edildiği kararları izledi.
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