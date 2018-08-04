Andırın'daki 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Kaymakamı Haluk Koç, meydana gelen 4,3'lük depreme ilişkin, "Herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından sarsıntının meydana geldiği bölgelerdeki karakollarla görüşerek bilgi aldığını belirtti.

Ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü aktaran Koç, "Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamaktadır." diye konuştu.

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Ekiplerin depremin ardından hemen çalışmalara başladığını, kendisinin de muhtarlarla görüştüğünü vurgulayan Tezcan, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

