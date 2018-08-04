Andırın'daki 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, ev ve iş yerlerinde ufak çaplı maddi hasarlar oluştu.
İlçede 3,5, 4,3 ve 1,7 büyüklüklerinde art arda meydana gelen sarsıntılar nedeniyle bazı iş yerlerinin tezgahlarındaki ürünler düştü, kimi evlerde de küçük maddi hasarlar meydana geldi.
Yeni Mahalle'de bakkal dükkanı işleten Sezai Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde otururken bir sallantı hissederek hemen dışarı çıktığını söyledi.
Sarsıntı nedeniyle iş yerinin raflarındaki bazı ürünlerin düştüğünü anlatan Uzun, "Raflardan bir şeyler dökülmeye başladı. Heyecandan dışarı fırladım. Sonra geldiğimde bazı ürünler yere düşmüş, geri yerine dizdim. Olumsuz bir durum yok." dedi.
Matbaa işçisi Murat Menendiz ise deprem nedeniyle korkup dışarı kaçtığını, ilçede can ve mal kaybı olmamasına sevindiğini kaydetti.
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