HABER

Andırın'daki 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Depremde, ev ve iş yerlerinde ufak çaplı maddi hasarlar oluştu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, ev ve iş yerlerinde ufak çaplı maddi hasarlar oluştu.

İlçede 3,5, 4,3 ve 1,7 büyüklüklerinde art arda meydana gelen sarsıntılar nedeniyle bazı iş yerlerinin tezgahlarındaki ürünler düştü, kimi evlerde de küçük maddi hasarlar meydana geldi.

Yeni Mahalle'de bakkal dükkanı işleten Sezai Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde otururken bir sallantı hissederek hemen dışarı çıktığını söyledi.

Sarsıntı nedeniyle iş yerinin raflarındaki bazı ürünlerin düştüğünü anlatan Uzun, "Raflardan bir şeyler dökülmeye başladı. Heyecandan dışarı fırladım. Sonra geldiğimde bazı ürünler yere düşmüş, geri yerine dizdim. Olumsuz bir durum yok." dedi.

Matbaa işçisi Murat Menendiz ise deprem nedeniyle korkup dışarı kaçtığını, ilçede can ve mal kaybı olmamasına sevindiğini kaydetti.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Van Gölü'ne farkındalık için bisiklet turuVan Gölü'ne farkındalık için bisiklet turu
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andırın deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.