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Andre Ayew İstanbul'a indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

  Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi.

HÜSEYİN ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Swansea City takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, İstanbul'a indi.

Ganalı futbolcu Koç Grubu'na ait özel uçakla saat 19:45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ayew'i, Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

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