HÜSEYİN ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA)
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Swansea City takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, İstanbul'a indi.
Ganalı futbolcu Koç Grubu'na ait özel uçakla saat 19:45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ayew'i, Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj
Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi
Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım
ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum