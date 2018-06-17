HABER

Angelina Jolie, Kuzey Irak'ta mülteci kampını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan ABD'li ünlü aktris Angelina Jolie, Kuzey Irak'ın Duhok kentindeki mülteci kampını ziyaret ederek, Irak ve Suriyeli göçmenlere yaptıkları yardımdan dolayı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne teşekkür etti.

Angelina Jolie, Kuzey Irak'ta mülteci kampını ziyaret etti

Ferit ASLAN/KUZEY IRAK,(DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan ABD'li ünlü aktris Angelina Jolie, Kuzey Irak'ın Duhok kentindeki mülteci kampını ziyaret ederek, Irak ve Suriyeli göçmenlere yaptıkları yardımdan dolayı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne teşekkür etti.
Irak'ın Musul kentini dün ziyaret eden BM'nin İyi Niyet Elçisi Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, bugün de Kuzey Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Mülteci kampını ziyaret etti. Ziyaretten sonra basın toplantısı düzenleyen Jolie, "Bu, BM ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım" dedi. Musul’un istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğunu belirten Angelina Jolie, Irak ve Suriyeli göçzedelere yaptıkları yardımdan dolayı bölgesel Kürt yönetimine teşekkür etti. Jolie, "Savaşın tamamen sona ermesi ve savaşın yarattığı etkilerin ortadan kalkması için tüm ülke ve hükümetlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Göçzedelere yaptıkları yardımdan dolayı Irak halkına teşekkür ediyorum. Göçzedelerin korunmasında örnek teşkil eden Kürt Bölgesel Hükümeti’ne teşekkür ediyorum"diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Angelina Jolie, Kuzey Irak'ta mülteci kampını ziyaret ettiAngelina Jolie, Kuzey Irak'ta mülteci kampını ziyaret etti

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
/ek fotoğraflar // Yenikapı miting alanının havadan görüntüleri/ek fotoğraflar // Yenikapı miting alanının havadan görüntüleri
İzmir'de bayram tatili dönüş yoğunluğuİzmir'de bayram tatili dönüş yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.