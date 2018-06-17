Angelina Jolie, Kuzey Irak'ta mülteci kampını ziyaret etti

Ferit ASLAN/KUZEY IRAK,(DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan ABD'li ünlü aktris Angelina Jolie, Kuzey Irak'ın Duhok kentindeki mülteci kampını ziyaret ederek, Irak ve Suriyeli göçmenlere yaptıkları yardımdan dolayı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne teşekkür etti.
Irak'ın Musul kentini dün ziyaret eden BM'nin İyi Niyet Elçisi Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, bugün de Kuzey Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Mülteci kampını ziyaret etti. Ziyaretten sonra basın toplantısı düzenleyen Jolie, "Bu, BM ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım" dedi. Musul’un istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğunu belirten Angelina Jolie, Irak ve Suriyeli göçzedelere yaptıkları yardımdan dolayı bölgesel Kürt yönetimine teşekkür etti. Jolie, "Savaşın tamamen sona ermesi ve savaşın yarattığı etkilerin ortadan kalkması için tüm ülke ve hükümetlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Göçzedelere yaptıkları yardımdan dolayı Irak halkına teşekkür ediyorum. Göçzedelerin korunmasında örnek teşkil eden Kürt Bölgesel Hükümeti’ne teşekkür ediyorum"diye konuştu.
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