Angola ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği açılışına katılan diplomatını görevden aldı

LUANDA (AA) - Angola, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği açılışına katılan diplomatı ve buna onay veren bölge direktörünü görevden aldı.

Angola Haber Ajansı'nın (ANGOP) haberine göre, Dışişleri Bakanı Manuel Augusto, Angola’nın Tel Aviv Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Joao Diogo Fortunato ve ona ABD’nin Kudüs’teki büyükelçilik açılışına katılma yetkisi veren Afrika ve Ortadoğu Bölge Direktörü Joaquim do Espirito Santo’nun görevine son verdi.

Bakanlık görevden alınma sebebinin iki diplomatın ülke içi kararlara riayet etmemesi ve ülkenin olumlu imajına zarar vermesinden kaynaklandığını duyurdu.

Ülkenin resmi gazetesi de diplomatların görevlerinden alınma gerekçelerini, Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği açılışına katılmak ve buna onay vermek olarak yazdı.

Filistinliler, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze sınırında gösteriler düzenlemişti.

Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 65 Filistinli şehit düşmüş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

