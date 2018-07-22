Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 23 yaşındaki S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince halasının Demetevler semtindeki evinde gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelininin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medyadan provakasyon içerikli görüntü paylaşan S.İ'nin, 19 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için başkente geldiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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