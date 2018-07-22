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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 23 yaşındaki S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince halasının Demetevler semtindeki evinde gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelininin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medyadan provakasyon içerikli görüntü paylaşan S.İ'nin, 19 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için başkente geldiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Safiye İnci Atatürk Anıtkabir

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
MÜDÜR OLUR ARTIK BİR YERLERE
@akin317 çok zor.. baksana kılıçdar o kadar Türkiyeye hakaret etti..ne kandile , ne pensilvanyaya müdür olamadı..
umarım tutuklanır.
zaten tutuklanmassa ozaman Tayyip Erdoğan'a da küfür serbest olur isteyen ağzına geleni söyler
tutuklanmaz ise bu olayların devamı gelecektir ülkenin adaletini göreceğiz bu olaydan nasıl bir karar çıkacak merak konusu
bekliyoruz sonucu.. bakalım hangi Atatürk düşmanı münafık engelleyecek safiye sultanın tutuklanmasını..
adalet yerini bulsun. herkes haddini bilsin. çocuk oyıncağı mı bu? kapalıları çarşaflıları atatürk düşmanı gibi göstermek istemek, toplumda algı operasyonu yapmaktan yargılansın. milletin içine nifak tophumu serpmekten yargılansın. Atatürk devletimizin kurucusudur liderimizdir. siyasi eylemlere alet edilemez.
Ecdadına, Atasına saygı duymayan her insanın ibreti alem olsun diye cezalandırılması gerekiyor. umarım gereği yapılır.
bu zavallı’yı bir ay irana staja gönderin döndüğünde izmir marşı ile yatıp kalkar
umarız arkası gelir.lamı cimi yok bunun verin cezasını
Bunları bu ülkede barındırmamak lazım
Akp devreye girer , serbest kalır
önemli olan sinekği öldürmek değil sineğin kaynağı çöplüğü kapatmak
hikaye
sakin birakmayin cezasini ceksin .
bu ülkenin kurucusuna hakaret sadece bir insana değil memleketin değerlerine de hakarettir
işte adalet yerini buluyor dilin kemi yok ne demiş atalar eline diline sahip olacaksın o kadar.
Toplumu kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve Devlet büyüklerine hakaretten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis,Atatürk'ün manevi değerlerine hakaretten 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile üç ayrı suçtan ceza alıp tutuklanması dileğiyle
ohhhh hadi bitarafınız yiyosa ağzınızı açın da bişey diyin
adaletin işlediğini görmek ne güzel güzel ülkemi ayrıştırmaya izin vermediği için sağolsun adalet
TEK KELİME TUTUKLANMALI
İyide, bu kadın, öyle veya böyle,içindeki kini kusmuş.bence , eğer eskisi gibi, atatürk e hakaret hala suçsa, mahkemeye bile gerek yok bence. Mahkemede ne sorulacak,"ne amaçla söyledin" mi denecek. Veya hafifletici sebep mi aranacak? Hukuk düzeni anlaşılmaz hale geldi.
ahmakliktan başka birşey değil senin yaptığın.
Şu tipe makyaja bak ya sanki kara çarşaflı çıkarıp bikisiyle denize girecekmis edası var
Dünyanın hiç bir ülkesinde kendi ülkesinin kurucu liderine hakaret eden başka bir millet yok. Bunların yüzünden dünyanın yüzkarası olduk. Tutuklama çok isabetli bir karar olmuştur.
Bu kadına ağır bir ceza verilmezse tüm Atatürkçüleri sokaklara protesto etmeye davet ediyorum.
hani len tutuklamazlardi kolpalar yorum yapin hadi
akepeliler,,, iyi birşey varsa ön plana çıkıyor , olumsuz bi konu olursa hemen başkalarına çamur atıyorlar
komşusuna hakeret edene 3 ay kamu idarecisine hakarete 6 ay atatürk e hakaret edene 3 yıl hapis veriliyorsa, kuranı kerime peygambere islamdinine yapılan hakaretlere neden fikir üzgürlüğü deniliyor yoruma olumsuz verenler önce bu soruma cevap versin
bu mahluk bu küfürü etmişse zaten parayı buyuk almışdır asıl soru şu bu kadın gercekden müslüman mı ? deyıl bır ülkenın ajanı ve görevını yapdı bundan sonrada böylelerı cıacak bu vatanı seven bu cennet vatanı seven Atatürkcüsü Müslümanı bu oyunlara düşmeyin unutmayın bir ülke bızım topraklarımızı istıyor din olarak buna inanıyor ve benım dıyor bu oyunlara gelip kesınlıkle kutuplaşmayın
az bile ...
ADNAN HOCANIN YANINA KAPATIN DA ,O ZAMAN ANLAR ATAMIZIN DEĞERİNİ!!
bence bu kızın geçmişi incelenmeli.bu kadar aleni şekilde bu işi yapıyorsa ya müftü karısı hikayesi gibi sırf provoke etmek için yapmış ya çok güvendiği birileri var ya da tamamen aptal... ama ben bu kadınında müftü karısıyım diyen kadın gibi olduğunu düşünüyorum... yine oyun hep oyun...
Allah seni ve senin gibileri ıslah etsin.
İyi bir ceza verilsin ki devlet büyükleri hakkında konuşurken insanlar iki kez düşünsün. Sevgide serbestlik, saygı da mecburilik vardır.
Akrabalarını ziyaret için gelmiş olamaz, birileri olarak provokatör olarak gönderilmiş bir piyon..
Adalete olan güvenim yok denecek kadar az. Tutuklanmazsa hiç kalmayacak güvenim.
Bu ülkede, Atatürk unutturuldu. Bence bir sonuç çıkmaz mahkemeden
Kimliğini açık bir şekilde yazdıktan sonra neden S.İ diyorsunuz ki.
Bu haberin nersi flaş ??? Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK,e hakret ediyorsa tabiki tutuklanacak. Laik Türkiye cumhuriyeti devletinin kurucusu ve kurtarıcısı.
AKP Lİ MİLLET VEKİLİ BU KADINDAN İÇİN CHP Lİ DEMİŞ BU ÜLKEDE KENDİLERİ İLE İLGİLİ KÖTÜ NE VARSA YA MUHALAFETE SUÇ ATIYORLAR YADA FETÖ YAPTI DEYİP İÇİNDEN ÇIKIYORLAR MİLLETİMİZE HELAL OLSUN HEMEN İNANANIYOR
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