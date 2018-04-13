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Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 07:27 | Son Güncelleme

Anıtkabir'e Adana'dan gelen ve 100 kişiden oluşan kafilenin Atatürk’ün mozolesini ziyaret ettiğini anlatan CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, “Vatandaşlar çıkışta hep birlikte İstiklal Marşı okumak istemiş. Askerler ‘yasak’ deyip engellemiş” dedi.

Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

Adana'dan Ankara'ya giden yaklaşık 100 kişilik kafile, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, daha sonra mozole önündeki merdivenlerde ziyaretine gelen yaklaşık 100 kişilik kafile Anıtkabir ziyaretleri sonrası mozole önündeki merdivenlerde İstiklal Marşı okumak istedi. Bu sırada görevli askerler, İstiklal Marşı okunmaması için vatandaşları uyardı. Engellemeye tepki gösteren vatandaşlar, ‘'Ata'nın istirahatgahında İstiklal Marşı nasıl yasak olur?'' diye sordu.

ÖZDİŞ, MECLİS'TE ANLATTI

CHP Adana Milletvekili ve TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş ise konuyu Meclis gündemine getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Başbakan Binali Yıldırım'a seslenen İbrahim Özdiş “Anıtkabir'de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?” diye sordu. Özdiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adana'dan Anıtkabir ziyaretine gelen 100'ü aşkın hemşehrim Anıtkabir'de İstiklal Marşı okumak isterken askerlerin müdahalesiyle karşılaşmışlar. Kendilerine Anıtkabir'de İstiklal Marşı, İzmir Marşı söylemenin yasak olduğu aktarılıyor.”

YÖNERGE TALİMATI…

Sözcü'nün haberine göre, yetkililer ise Anıtkabir'de yüksek sesle slogan atmanın, marş söylemenin yasak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yönergemizde belirlenen bazı özel günler dışında Anıtkabir'de marş okumak yasaktır. Burası bir anıt mezardır ve Ata'ya saygı yeridir. İstenildiği gibi marş okunamaz. Eğer buna izin verilirse herkes farklı şeyler okuyabilir. İstiklal Marşı'ndan rahatsız olma gibi bir durumumuz asla olamaz. İstiklal Marşı bizim kanlarımızla yazıldı."

İSTİKLAL MARŞI NASIL YASAKLANIR?

Anıtkabir'de İstiklal Marşı'nın yasak olmasına anlam veremeyen vatandaşlar, “Burası Atatürk'ün istiratgahı… Böyle yasak olmaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Anıtkabir istiklal marşı

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