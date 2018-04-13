Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

Adana'dan Ankara'ya giden yaklaşık 100 kişilik kafile, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, daha sonra mozole önündeki merdivenlerde ziyaretine gelen yaklaşık 100 kişilik kafile Anıtkabir ziyaretleri sonrası mozole önündeki merdivenlerde İstiklal Marşı okumak istedi. Bu sırada görevli askerler, İstiklal Marşı okunmaması için vatandaşları uyardı. Engellemeye tepki gösteren vatandaşlar, ‘'Ata'nın istirahatgahında İstiklal Marşı nasıl yasak olur?'' diye sordu.
ÖZDİŞ, MECLİS'TE ANLATTI
CHP Adana Milletvekili ve TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş ise konuyu Meclis gündemine getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Başbakan Binali Yıldırım'a seslenen İbrahim Özdiş “Anıtkabir'de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?” diye sordu. Özdiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adana'dan Anıtkabir ziyaretine gelen 100'ü aşkın hemşehrim Anıtkabir'de İstiklal Marşı okumak isterken askerlerin müdahalesiyle karşılaşmışlar. Kendilerine Anıtkabir'de İstiklal Marşı, İzmir Marşı söylemenin yasak olduğu aktarılıyor.”
YÖNERGE TALİMATI…
Sözcü'nün haberine göre, yetkililer ise Anıtkabir'de yüksek sesle slogan atmanın, marş söylemenin yasak olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Yönergemizde belirlenen bazı özel günler dışında Anıtkabir'de marş okumak yasaktır. Burası bir anıt mezardır ve Ata'ya saygı yeridir. İstenildiği gibi marş okunamaz. Eğer buna izin verilirse herkes farklı şeyler okuyabilir. İstiklal Marşı'ndan rahatsız olma gibi bir durumumuz asla olamaz. İstiklal Marşı bizim kanlarımızla yazıldı."
İSTİKLAL MARŞI NASIL YASAKLANIR?
Anıtkabir'de İstiklal Marşı'nın yasak olmasına anlam veremeyen vatandaşlar, “Burası Atatürk'ün istiratgahı… Böyle yasak olmaz” dedi.
ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum