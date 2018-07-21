HABER

Anıtkabir'de Atatürk'e hakarete soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINDI Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen S.İ., polis tarafından Ankara'da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen S.İ., polis tarafından Ankara'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durduİstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu
Taksisine binen evden kaçan kızı, ailesine teslim ettiTaksisine binen evden kaçan kızı, ailesine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liselinin katilinden kan donduran sözler! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

Liselinin katilinden kan donduran sözler! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

Son dakika! Akın İpek gözaltına alındı

Son dakika! Akın İpek gözaltına alındı

İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu

İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu

Üsküdar'da genç kadını boğarak öldürdü!

Üsküdar'da genç kadını boğarak öldürdü!

Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.