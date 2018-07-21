Anıtkabir'de Atatürk'e hakarete soruşturma (2)

GÖZALTINA ALINDI
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen S.İ., polis tarafından Ankara'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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