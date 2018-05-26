Anız ateşi 2 kamyonun yanmasına yol açtı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, anız ateşi park halindeki 2 kamyon ve 25 ton samanın yanmasına neden oldu.
Adana-Karataş yolunda samanların istiflendiği araziden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Bölgede park halindeki kasası saman yüklü 2 kamyona da sıçrayan alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle istifli 25 ton saman kül oldu, 2 kamyon da kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangına yakın bir tarlada ateşe verilen anızlardan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu tespit etti.
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