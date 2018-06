'Anız yakan, parasını da ateşe veriyor'

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, buğday hasadı sonrası tarlada kalan anızı yakan üreticinin, parasını da birlikte ateşe verdiğini söyledi.

Çukurova'da buğday hasadının başlamasıyla birlikte tarlada kalan anızın toprağı sürmeyi zorlaştırdığı ve yakıt tasarrufu etmek isteyen birçok üretici tarafından yakılarak yok edildiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Ortaş, bunun topraktaki tüm mineralleri öldürdüğünü anlattı. Hasadı tamamlayan çiftçilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ortaş, "Anız yakıldığı zaman birçok yönden zarar veriyor. Birincisi toprağın organik madde dediğimiz esas toprağı besleyen bütün besinleri içinde bulunduran kısmını yakmış oluyoruz. Diğeri ise 1 gram toprakta, 1 milyar bakteri var. Yaklaşık 200 milyon mantar var. 1.5 milyarın üzerinde canlı var, bunları yakıyoruz. Biz organik maddeyi, canlıları yaktığımız için topraklarımız fakirleşmiş oluyor" dedi.

HER YIL DAHA FAZLA PARA HARCANIYOR

Üreticinin anız yakılan toprakta kullandığı gübre ve zararlılara karşı kimyasal maddeyi her yıl arttırmak zorunda kaldığını belirten Prof. Dr. Ortaş şöyle konuştu:

"Yakılan ateşle ölen mineraller yüzünden üretici, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bu yüzden daha fazla masraf ettiği için anızını yakan, aslında cebindeki parayı da ateşe vermiş oluyor. Bunun arkasına çiftçinin toprağı zayıfladığı için organik madde yandığı için çiftçilerimiz her yıl daha kimyasal gübre kullanmak zorunda kalıyor. Bu ne anlama geliyor, çiftçilerimiz her yıl daha fazla para harcamak zorunda kalıyorlar. Çiftçilerimizden rica ediyorum kendi kendileri düşünsünler. Yaktıkları milyarlarca canlı, yaktıkları kendi paralarıdır. Orada kendi bitkilerini büyütecekleri canlıları magnezyumu, çinkoları, kalsiyumlarını yakıyorlar. Anız yandığı zaman bitki materyallerinin külleri de savruluyor. Bu da büyük kentlerimizdeki yaşayan insanlarımızın alanlarını kirletiyor. Çocukların, yaşlıların sağlıkları zarar görüyor. Arkadaşlarımız arasında solunum yetersizliği çeken insanlar var. Gerçekten zorlanıyorlar. Bütün Adana halkının bize gelen şikayetlerden anız yakılan dönemlerde 2 hafta boyunca bütün hayatları yaşam standartları olumsuz etkileniyor."

FOTOĞRAFLI