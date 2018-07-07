Anız yangını çiftliğe sıçradı

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da bir tarladaki anızların tutuşmasıyla başlayan yangın sıçradığı çiftlikte hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İnceğiz Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle önce bitişikteki tarlaya, ardından bir çiftliğe sıçradı.
Çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirerek, 150 büyükbaş hayvanı bulundukları yerden çıkarıp güvenli bir bölgeye götürdü.
Kısa sürede olay yerine gelen Çatalca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çabalarının yetersiz kalması nedeniyle bölgeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Çiftlik çalışanları, yaklaşık 5 bin metrekare alana sahip çiftlikte 10 bin balya samanın yandığını ve toplam hasarın 500 bin lirayı geçtiğini belirtti.
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