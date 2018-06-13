Ankapark'ın kaderi yarın belli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Avrupa'nın en büyük temalı eğlence parkı Ankapark artık kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayıyor. 14 Haziran saat 10.00'da Ankapark'ın 29 yıllığına işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacak." açıklamasında bulundu.

Tuna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesine ilişkin bilgi verdi.

Mustafa Tuna, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük temalı eğlence parkı Ankapark artık kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayıyor. 14 Haziran saat 10.00'da Ankapark'ın 29 yıllığına işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacak. Şimdiden Ankaramıza hayırlı olmasını dilerim."

- Geçici teminat 22 milyon 968 bin lira

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen AOÇ arazisi sınırları içindeki Ankapark alanının ihalesi, kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 14 Haziran'da belediye hizmet binasının encümen salonunda toplanacak belediye encümenince yapılacak.

Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye iştirak edecekler için 5 bin lira karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyor.

