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Ankara Adliyesinde yeni görev dağılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başsavcıvekilleri ve cumhuriyet savcılarının atanmasının ardından iş bölümü yeniden düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başsavcıvekilleri ve cumhuriyet savcılarının atanmasının ardından iş bölümü yeniden düzenlendi.

Buna göre, başsavcıvekilleri Ramazan Dinç ve Ender Coşkun, Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevlerine devam etti. Başsavcıvekili Burhan Tezcan da aynı büroda görevlendirildi. Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili işlemler de başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, İlhan Ayaz ve Özgür Kamışlık'a verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğundaki cezaevlerinden sorumlu başsavcıvekilliği görevine Musa Yücel getirilirken, Basın Suçları Soruşturma Bürosuna da Gökhan Karaköse görevlendirildi.

Başsavcıvekili Hamza Yokuş Müracaat ve Suçüstü Bürosu, Başsavcıvekili Gürhan Özok Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Başsavcıvekili Vural Balcı Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu ve Başsavcıvekili Mustafa Başer ise Memur Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu oldu.

Yeni iş bölümüyle bazı ağır ceza mahkemelerinin duruşma savcıları da değiştirildi.​

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