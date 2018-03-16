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Ankara Anlaşması nedir? İngiltere'de oturma izni şartları değişti mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

İngiltere'nin aldığı karar şaşkınlık yarattı. İngiltere, Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına tanına süresiz oturma hakkının kaldırıldığını açıkladı. Peki Ankara Anlaşması nedir, İngiltere'de süresiz oturum hakkı şartları ne oldu?

Ankara Anlaşması nedir? İngiltere'de oturma izni şartları değişti mi?

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması ile ilgili olarak Türklerin faydalandığı süresiz oturma izni hakkını kaldığını açıkladı. Peki Ankara Antlaşması nedir ve süresiz oturma izni nasıl elde ediliyordu? Bundan sonra ne olacak?

ANKARA ANLAŞMASI NEDİR?

Ankara Anlaşması, 1963 yılında dönemin ortak pazarına mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanan ve taraf ülkelere imza tarihinde var olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülkelerin vatandaşları için geçerli olmasını öngören antlaşmadır.

Bu anlaşma çerçevesinde şekillenen ECAA ya da Ankara Anlaşması Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

İngiltere Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler burada yerleşik yaşama hakkına sahip olurlardı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ECAA Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de kendi işini kurabilir ya da mevcut bir şirkete ortak olabilirler.

Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler başlangıçta 1 yıl devamında ise 3 olmak üzere toplam 4 yıl çalıştıktan sonra, süresiz oturum için başvuru yapabilirlerdi. Ancak bu durum artık kalktı.

3 SENELİK OTURUM İZNİ

Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

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