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Ankara beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 13:06 | Son Güncelleme 11 dakika önce

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşarken, hafta sonunu fırsat bilen çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Çankaya'nın Dikmen ve Öveçler semtlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, erken saatlerde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler de zor durumda kaldı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara sokaklarda çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar da kentteki park ve bahçelerde neşeli zaman geçirdi. Kardan adam yaparak kızakları ile kayan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

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