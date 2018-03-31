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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, metroda bakım esnasında yaşanan kazayı yerinde inceleyerek, "İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, metroda bakım esnasında yaşanan kazayı yerinde inceleyerek, "İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza. Bu deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza” dedi.
Ankara’da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde kaza yapmıştı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluşmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kaza yerinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuna, “Hamdolsun böyle bir kazada can kaybı ve yaralanmanın olmaması tesellimiz. Ama inşallah bu kazadan tamiratı da, bakımı da hızlı bir şekilde gerçekleşince de tekrar normal seferlerin dönmesi için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar”
“Hasar biraz büyük. En az iki gün sıkıntı var” diyen Tuna, “İncelemeler devam ediyor. Bu hasarın incelemeleri neticesinde iki günden fazla bir süreye de belki etki edebilir. Onu da otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz. İstenmeyen bir kaza ve tesellimiz de bir can kaybı olmaması” dedi.
Onarım süresiyle ilgili soru üzerine Tuna, şöyle konuştu:
“Şu anda çalışmalar devam ediyor. Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar. Daha altından raylardaki hasarların tamiratının ne kadar süreceğini tren vagonuna baktıktan sonra göreceğiz. Bunun neticesinde ne kadar sürede tamiratın yapılacağı da ortaya çıkmış olacak. Temennimiz az hasar çıkmış olması, Pazartesine de yetiştirmiş olmamız.”

“İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza”
Yolcu taşımacılığı sırasında böyle bir kazanın mümkün olmadığını vurgulayan Tuna, “Çünkü otomatik olarak onların birbirine yaklaşmaları sınırlı. Burada deneme seferlerinde bir ihmalden dolayı kaza olmuş. İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza. Bu deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza” şeklinde konuştu.

“Otobüslerle bugünden itibaren ek seferleri yapılacak”
Tuna, sözlerine şöyle devam etti:
“Otobüslerle bugünden itibaren ek seferleri yapılacak. Vatandaşlarımızın taşımacılıktaki sıkıntılardan asgari etkilenmesi için çaba sarf ediyoruz. İlla ki bir etkilenme olacak ama bunu asgariye indirmek için otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz.”
Kaza nedeniyle metrolar sadece İvedik’e kadar çalışırken, Sincan OSB- Batıkent arasında ve Batıkent-İvedik arasında metro seferleri devam ediyor. Ankara’daki metro seferleri sadece İvedik-Kızılay arasında yapılamıyor. Buradan vatandaşlar EGO otobüsleriyle Kızılay’a taşınıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna metrodaki kazayı inceledi
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