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Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem! Yolu kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 22:00 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Alt Komisyonu, Ankara'da yeni 500 adet C plaka satışı yapılması kararı aldı. Bu karara tepki göstermek için servis araçları ile belediye önünde eylem yapan gruba polis biber gazı ile müdahale etti, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan 7 bin 200 adet C plakalı servis aracına 500 plaka daha eklenmesi için karar aldı. Mevcut servis araçlarıyla taşımacılık yapan sürücüler, yeni plaka satışına tepki göstermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki Hipodrom Caddesi üzerinde korna çalarak trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Türk bayrakları ile eyleme katılan yaklaşık bin servis aracı, zaman zaman cadde üzerindeki trafiği durdurdu. Bunun üzerine trafik polisleri caddeyi trafiğe kapatarak, servis araçlarının bu alana girmesine izin vermedi. Belediye önünde kalan servis araçlarına ise çevik kuvvet ekipleri tarafından biber gazı ile müdahale edildi.

ODA BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da yeni C plakaya ihtiyaç bulunmadığını savunan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ile birlikte 3 kişi de gözaltına alındı. Ankara trafiğinin mevcuttaki C plakaları kaldırmadığını belirten servis şoförleri, zaten para kazanamadıklarını ifade ederek sonuna kadar haklarını arayacaklarını söylediler.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara çekiçli gasp servis araçları eylem

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Belediye kasasına para doldurmak için Habire piyasaya ticari plaka sürüyorlar. Aynı yolsuzluk ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI TARAFINDAN da Yapılmaktadır. Uber ci korsanları yasallastirmak için Taşıt kartı bahanesiyle 5 bin TL araba başına alıyorlar. Görünen o ki AK PARTİ li belediyeler ve bağlı kuruluşları kripto fetōcü kaynıyor. Vatandaş olarak sayın cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum Ak parti olarak tüm esnaf gruplarına yapılan zulümleri inceleyip Bu pislikleri temizlesinler. Aksi halde esnaf ak parti ye zor oy verir. #ZULÜM DİZ BOYU
@erturk3674 Belediyenin kasasına para dolurmak demişsin bunun neresi yolsuzluk anlamadım...
@erturk3674 gene verirsiniz verirsiniz siz bi makarnaya kendinizi satarsınız
@erturk3674 500 az bile servisler pahalı
servis ucuzlasın herkez oy verir
acaba neden istemiyorlar herkes emek parasın pesinde ama belediye en doğru kararı veriyor ne kadar çok olursa piyasa o kadar düşük olur
hemen gözalti!
Ne hakkı zaten parayı cukkalayıp vergi mergi yok
günaydın mynet 13 saat geçti olayin üzerinden
servisçiler kendi plakalarının değeri düşmesin diye yeni plaka istemiyor başka dertleri yok 500.000 tl ye c plaka alıcı buluyor yeni plaka çıkarsa yarı yarıya zarar edecekler dert bu.
yeni başkanım helal olsun Ankara dolmuşçudan taksiciden özel halk otobüzcüsünden serviscisinden çok çekti hala da çekiyor. Resmen çeteleştiler. Sıra dolmuşlara gelsin
tanesi 600 bin tl den 500 adet plaka 300 milyon tl cukka ohhh mis millet alsin piyasayi yukseltsin belediye plaka sursun piyasaya ohhhh mis
Iyi oluyor. hakmi ariyorsunuz yiyin biber gazinida evinize biber kokulu dönün. bunlar daha neki ilerde bunlar baskan olsunda evdeki ekmeginizi alacaklar polisle.
bence daha cok artirmalı hem iş alanı çıkar hemde taşıma fiyatları mantıklı ve binilebilir seviyede olur.her zaman tek el olmak iyi değil ne kadar kalabalık olursa bu vatandaş için daha karlı olur
servisler zaten kurallara uymuyor öğrenci servisleri hostes bulunduruyor kafalarına göre fiyat istiyorlar tabiki istemezler kim pastayı bölüşmek ister nüfus artsın iş artsın ama servis aynı kalsın daha çok kazanalim zihniyeti
bıktık bu sigara alkol uyuşturucu bağımlısı servisçilerden taksicilerden birde eylem yapıyorlar!!!
Rant kavgası, özel servislerin hepsi yasaklanmalı, her kurum resmi olarak devletin araçlarıyla taşıma yapmalı; yollarda kaos yarayan minibüsçü ve servisçiler!
fetöcü derler aman susun sorgulamayın konusmayın itaat edin
bolu da aynı bu belediyeler esnafı bitiriyor
Bu eylem sırasında AMBULANSA yol vermeyem Anası belli babası belli olmayan şoförleri kınıyorum ÖNCE İNSAN 8 SİZDE ÖNCE İNSAN OLUN ) ÖLEN BİR İNSANDAN DEĞERLİ NE OLABİLİR
fatura fiş kesmezler
adamlar daha para kazanmıyoruz diyorlar Allah gözünüzü doyursun
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