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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Yaşlılar Haftası etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yaşlılara Hizmet Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, yaşlı üyelerin Anıtkabir’i ziyaret etmesiyle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yaşlılara Hizmet Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, yaşlı üyelerin Anıtkabir’i ziyaret etmesiyle başladı. Anıtkabir’de saygı duruşunda bulunan 40 üye, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Müzesi’ni gezdi. Anıtkabir özel defterine mesajlarını yazan üyeler, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Yaşlılara Hizmet Merkezi üyelerinin bir sonraki durağı ise Gençlik Parkı Kültür Merkezi oldu. Kültür ve Sosyal Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ile BELPA A.Ş Genel Müdürü Fatih Çelik’in de katıldığı etkinlik, Mehter Takımı’nın gösterisiyle başladı. Ney ve şiir dinletisiyle devam eden etkinlik, Planet Aile Yaşam Merkezi’nin yaşlı üyelerinden oluşan koronun performansıyla devam etti. Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösteri sergiledi. Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, "Sağlıktan temizliğe, evde bakım hizmetlerinden ulaşıma kadar birçok alanda destek olmaya çalıştığımız yaşlılarımıza iyi bir hayat sunmak bizim boynumuzun borcu. Onlar bizim baş tacımız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, özellikle yaşlılar haftanızı kutlamamı istedi ben de onun sevgi ve selamlarını iletiyorum" dedi.
10 yıldır Yaşlı Hizmet Merkezi’ne üye olduğunu belirten 80 yaşındaki İbrahim Atasoy, "10 yıldır Yaşlı Hizmet Merkezi’ne üyeyim. Başka hiçbir şehirde yaşlısına bu kadar değer veren bir belediye daha yoktur. Biz sonbaharı yaşarken Büyükşehir bize sunduğu hizmetlerle ilkbaharı yaşatıyor. Hepimiz için çok güzel bir program hazırlamışlar. Emeği geçen herkese minnettarız" şeklinde konuştu.
Afrin şehitlerinin de dualarla anıldığı program, Çukurambar Ayyıldız Parkı’nda gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliği ile son buldu.

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