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Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:48 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Ankara CHP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte CHP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Ankara adayları. Ankara CHP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TEKİN BİNGÖL
LEVENT GÖK
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
BÜLENT KUŞOĞLU
GAMZE TAŞCIER
EKREM KEREM OKTAY
MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ALİ HİKMET AKILLI
AYLİN YAMAN
UMUT ERARSLAN
KAMER GÖZAÇIK ŞEN
CANSEL GÜVEN

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT EMİR
YILDIRIM KAYA
SEMRA DİNÇER
KENAN NUHUT
MURAT KAVUNCU
BEKİR SAMİ DOĞAN
ALİBEY YÜKSEL
DENİZ ÇAKIR
MUSTAFA NADİR ER
SUNA KERİMOĞLU
BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET HALUK KOÇ
NİHAT YEŞİL
SERVET ÜNSAL
ALİ BAŞKARAAĞAÇ
AHMET ERSEN ÖZSOY
AHMET MEŞE
UMUT AKDOĞAN
BATTAL YILDIZ
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
TEMEL BORGA BUDAK
İLKE ÇAKAR
BİLAL YILMAZ

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