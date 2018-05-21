Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara CHP milletvekili adayları kimler?
İşte YSK'ya verilen liste
TEKİN BİNGÖL
LEVENT GÖK
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
BÜLENT KUŞOĞLU
GAMZE TAŞCIER
EKREM KEREM OKTAY
MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ALİ HİKMET AKILLI
AYLİN YAMAN
UMUT ERARSLAN
KAMER GÖZAÇIK ŞEN
CANSEL GÜVEN
MURAT EMİR
YILDIRIM KAYA
SEMRA DİNÇER
KENAN NUHUT
MURAT KAVUNCU
BEKİR SAMİ DOĞAN
ALİBEY YÜKSEL
DENİZ ÇAKIR
MUSTAFA NADİR ER
SUNA KERİMOĞLU
BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
AHMET HALUK KOÇ
NİHAT YEŞİL
SERVET ÜNSAL
ALİ BAŞKARAAĞAÇ
AHMET ERSEN ÖZSOY
AHMET MEŞE
UMUT AKDOĞAN
BATTAL YILDIZ
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
TEMEL BORGA BUDAK
İLKE ÇAKAR
BİLAL YILMAZ
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