Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TEKİN BİNGÖL

LEVENT GÖK

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

BÜLENT KUŞOĞLU

GAMZE TAŞCIER

EKREM KEREM OKTAY

MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

ALİ HİKMET AKILLI

AYLİN YAMAN

UMUT ERARSLAN

KAMER GÖZAÇIK ŞEN

CANSEL GÜVEN

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT EMİR

YILDIRIM KAYA

SEMRA DİNÇER

KENAN NUHUT

MURAT KAVUNCU

BEKİR SAMİ DOĞAN

ALİBEY YÜKSEL

DENİZ ÇAKIR

MUSTAFA NADİR ER

SUNA KERİMOĞLU

BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET HALUK KOÇ

NİHAT YEŞİL

SERVET ÜNSAL

ALİ BAŞKARAAĞAÇ

AHMET ERSEN ÖZSOY

AHMET MEŞE

UMUT AKDOĞAN

BATTAL YILDIZ

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

TEMEL BORGA BUDAK

İLKE ÇAKAR

BİLAL YILMAZ

