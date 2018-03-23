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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatılarak ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

IHAAW155757-GEN/23-03-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatılarak yakalama ve gözaltı kararı verildi..Şu ana kadar şüphelilerden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı. 23.03.2018 15:57:57 TSI NNNN

IHAAW155757-GEN/23-03-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatılarak yakalama ve gözaltı kararı verildi..Şu ana kadar şüphelilerden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı.

23.03.2018 15:57:57 TSI
NNNN

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