Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatılarak ya

IHAAW155757-GEN/23-03-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatılarak yakalama ve gözaltı kararı verildi..Şu ana kadar şüphelilerden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı.

23.03.2018 15:57:57 TSI

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