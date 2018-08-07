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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki Özel Akıllı Okullarda görev yapan 37 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki Özel Akıllı Okullarda görev yapan 37 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.


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