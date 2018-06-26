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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.


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