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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.


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