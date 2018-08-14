Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...
ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!
Trump'ı çıldırtmak için yapıyor! Kıyafetleri olay oldu
Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi
Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!
Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum