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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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