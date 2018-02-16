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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 08:58 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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