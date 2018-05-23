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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 08:58 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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